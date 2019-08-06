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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения

09:58, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который поддержит отечественное судостроение, закрепив за кабмином право определять, какие работы можно осуществлять исключительно при помощи судов, построенных в России, говорится в сообщении кабмина.
"Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку отечественной судостроительной отрасли. Законопроектом предлагается установить механизм, предоставляющий правительству России право определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных на территории России", - говорится в сообщении.
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Кабмин одобрил соответствующие поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ на заседании 31 июля.
Средняя загрузка отечественных судостроительных предприятий в настоящий момент составляет не более 40–50%. Это не позволяет обеспечить рентабельную работу предприятий судостроительной отрасли, их развитие и модернизацию. Основные меры господдержки, в том числе программа лизинга строительства судов, предоставление субсидий по кредитам и лизинговым платежам, утилизационный грант, направлены на стимулирование судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний. При этом поддержка судостроения осуществляется лишь косвенно и не гарантирует размещение заказов на российских верфях, отмечается в материалах кабмина.
Разработчики документа ожидают, что предлагаемые изменения будут стимулировать судоходные, лизинговые компании и судостроительные организации, в том числе иностранные, к размещению судостроительных заказов и производства комплектующего судового оборудования в России.
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