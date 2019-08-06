В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который поддержит отечественное судостроение, закрепив за кабмином право определять, какие работы можно осуществлять исключительно при помощи судов, построенных в России, говорится в сообщении кабмина.

"Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку отечественной судостроительной отрасли. Законопроектом предлагается установить механизм, предоставляющий правительству России право определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных на территории России", - говорится в сообщении.

Кабмин одобрил соответствующие поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ на заседании 31 июля.

Средняя загрузка отечественных судостроительных предприятий в настоящий момент составляет не более 40–50%. Это не позволяет обеспечить рентабельную работу предприятий судостроительной отрасли, их развитие и модернизацию. Основные меры господдержки, в том числе программа лизинга строительства судов, предоставление субсидий по кредитам и лизинговым платежам, утилизационный грант, направлены на стимулирование судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний. При этом поддержка судостроения осуществляется лишь косвенно и не гарантирует размещение заказов на российских верфях, отмечается в материалах кабмина.