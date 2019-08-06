Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T09:53Z
https://ria.ru/20190806/1557203376.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152640/02/1526400234_0:23:3076:1753_1036x0_80_0_0_379ba0eca86b2b0c961b7bcf6a4920b0.jpg
РИА Новости

Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"

09:53, 6 августа 2019
3999
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Роухани . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение.
Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
Тарасов vs Эскин: О чем говорят санкции США против главы МИД Ирана Зарифа?
1 августа, 19:42
Тарасов vs Эскин: О чем говорят санкции США против главы МИД Ирана Зарифа?Минюст США ввел персональные санкции против главы МИД Ирана Зарифа. Возможны ли после этого новые переговоры и мирный сценарий? Об этом спорят эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов и израильский публицист Авигдор Эскин.
"Мир с Ираном - мать любого мира, война с Ираном – мать всех войн, вновь повторяю. Если вы хотите безопасности, если ваши солдаты хотят безопасности в регионе, то вы не можете нашей безопасности наносить вред, в то же время ожидая, что будете сами в безопасности. Мир в обмен на мир", - сказал Роухани.
Он также отметил, что если США хотят переговоров с Ираном, то сперва должны снять антииранские санкции.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
19 июля, 00:22
Иран напомнил США об их географическом местоположении
4612515
Обсудить 1
Обострение отношений США и ИранаХасан РоуханиИран
Популярные комментарии
Саддам Хуссейн точно также говорил про матерь всех войн перед Бурей в Пустыне
6 августа, 10:03
Павел Иванов
320005
Рекомендуем
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
РИА
Новости
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Лента
новостей
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
КНДР
КНДР заявила, что все меньше хочет исполнять договоренности с США и Сеулом
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния