Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"

ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение

Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.

"Мир с Ираном - мать любого мира, война с Ираном – мать всех войн, вновь повторяю. Если вы хотите безопасности, если ваши солдаты хотят безопасности в регионе, то вы не можете нашей безопасности наносить вред, в то же время ожидая, что будете сами в безопасности. Мир в обмен на мир", - сказал Роухани.

Он также отметил, что если США хотят переговоров с Ираном, то сперва должны снять антииранские санкции.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.