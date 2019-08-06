В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский предложил создать фонд дополнительного финансирования депутатов Верховной рады, который будут наполнять олигархи.

"Нужны легальные способы для повышения депутатских доходов. Фонд или общее решение повысить расходы из бюджета. Это может быть официальный фонд, грант… Если олигархи хотят влиять на Раду, пусть наполняют общий фонд, который будет платить депутатам одинаково высокие зарплаты. Без теневого влияния", - заявил Дубинский в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Страна.ua"

По его словам, если это будет общий государственный фонд, то олигархи не будут выдвигать никаких личных требований, а будут действовать единые правила для всех.

"Общий бюджет депутата - 76 тысяч гривен (2,95 тысячи долларов). В эту сумму входят зарплата и деньги на помощников. А этого мало, чтобы арендовать офис. Мне как мажоритарщику нужен офис в Обухове, Василькове и Украинке. На аренду и коммуналку нужно потратить где-то 30 тысяч гривен (1,16 тысячи долларов). Это без зарплаты для людей. Нужны юристы и помощники, кому-то пресс-секретарь", - отметил он.