Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T09:50Z
https://ria.ru/20190806/1557203332.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155720/30/1557203004_0:122:1170:780_1036x0_80_0_0_bad09be79b2663fc173878084fc74280.jpg
РИА Новости

В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады

09:50, 6 августа 2019
405
© Фото : Личный блог журналиста Александра Дубинского Журналист Александр Дубинский
Журналист Александр Дубинский
© Фото : Личный блог журналиста Александра Дубинского
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский предложил создать фонд дополнительного финансирования депутатов Верховной рады, который будут наполнять олигархи.
"Нужны легальные способы для повышения депутатских доходов. Фонд или общее решение повысить расходы из бюджета. Это может быть официальный фонд, грант… Если олигархи хотят влиять на Раду, пусть наполняют общий фонд, который будет платить депутатам одинаково высокие зарплаты. Без теневого влияния", - заявил Дубинский в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Страна.ua".
Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
28 июля, 10:20
Медведчук назвал возможную причину низкой явки на выборах в Раду
По его словам, если это будет общий государственный фонд, то олигархи не будут выдвигать никаких личных требований, а будут действовать единые правила для всех.
"Общий бюджет депутата - 76 тысяч гривен (2,95 тысячи долларов). В эту сумму входят зарплата и деньги на помощников. А этого мало, чтобы арендовать офис. Мне как мажоритарщику нужен офис в Обухове, Василькове и Украинке. На аренду и коммуналку нужно потратить где-то 30 тысяч гривен (1,16 тысячи долларов). Это без зарплаты для людей. Нужны юристы и помощники, кому-то пресс-секретарь", - отметил он.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Президент Украины Владимир Зеленский
3 августа, 00:56
Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
0260002
Обсудить 5
Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
В Южной Осетии связали рост числа заболеваний с лабораторией Лугара
РИА
Новости
Журналист Александр Дубинский
В партии "Слуга народа" назвали Богдана идеальным премьером для Зеленского
Журналист Александр Дубинский
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Женщина в наручниках
Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
Лента
новостей
Журналист Александр Дубинский
В партии Зеленского призвали сохранить квоты на украинский язык в СМИ
Апельсины
Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
Игорь Коломойский
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Партия Бойко попросила Зеленского распустить ЦИК
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
Руководство офиса Зеленского третий месяц работает бесплатно
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Электричка на Украине
В Киеве заявили о возобновлении движения электричек в Донбасс
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
Пожилая американка предотвратила массовую бойню в Техасе
Итальянский сыр
Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
Альбом с фотографиями фотожурналиста Андрея Стенина
Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния