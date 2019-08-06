В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области

На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019

© Фото : МЧС России На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли шесть человек, среди них 14-летняя девочка, заявили в ГИБДД РФ.

Ранее представитель регионального минздрава сообщил РИА Новости, что число погибших в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом в Рязанской области увеличилось до семи человек.

"На данный момент в результате ДТП 6 погибших и 8 пострадавших. Из них: один ребенок погиб (девочка 14 лет) и один пострадал (мальчик 12 лет). Эти несовершеннолетние находились в микроавтобусе", - сказали в ГИБДД.