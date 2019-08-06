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РИА Новости

Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:45, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки от снарядов в Донбассе
Осколки от снарядов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки от снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о двух нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, в результате обстрелов в подконтрольной республике Горловке повреждены школа, гараж и два дома.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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