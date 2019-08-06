В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя

МАГАДАН, 6 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Несколько самолетов из разных городов России во вторник не смогли приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного дождя, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Власти двух округов Магаданской области, Тенькинского и Сусуманского, во вторник объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.

Дорожники закрыли для проезда всех видов транспорта федеральную трассу "Колыма" на 1562 километре – за поселком Дебин и региональную дорогу Палатка-Кулу-Нексикан - с 304 по 473 километры, ее размыло дождями сразу на нескольких участках.

Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных дождях на Колыме. Они порекомендовали властям и дорожникам готовиться к возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.