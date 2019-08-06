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РИА Новости

Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"

09:33, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Якутский городской суд во вторник приговорил бывшего гендиректора международного аэропорта "Якутск" Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима за взятки на 27 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Якутского горсуда.
Приговор оказался мягче, чем требовала прокуратура. Обвинение просило для Местникова 15 лет колонии со штрафом в 400 миллионов рублей. Сам подсудимый заверял, что полученные деньги он направлял на "благородные цели".
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"Суд приговорил Местникова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в 10 миллионов рублей. Помимо того, ему запрещено занимать руководящие должности на четыре года [после освобождения]", - сказали в суде.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
На коррупцию в аэропорту пожаловался Александр Синявский, который через фирмы родственников организовал в "Якутске" пункты упаковки багажа. По словам мужчины, в 2014 году к нему обратился замдиректора аэропорта Андрей Нолан и передал слова руководителя о том, что упаковка багажа — "бизнес доходный" и прибылью "надо делиться".
В итоге следствие выяснило, что с сентября 2014 года по июнь 2018-го предприниматели, занимающиеся упаковкой багажа и уборкой аэропорта, передали Местникову 27 миллионов рублей за продление договоров аренды.
Сам бывший гендиректор виновным себя не считает. В последнем слове он выразил мнение, что уголовное дело возбудили из-за его выдвижения в депутаты регионального Госсобрания.
Местников заверил, что деньги от бизнесменов шли на "благородные цели": он якобы направлял средства на благотворительность, "начиная от протезирования зубов работников предприятия и заканчивая ремонтом подъездов".
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Якутский городской судЯкутскПроисшествия
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