Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго

РИМ, 6 авг - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские сельхозпроизводители на постоянной основе информируют руководство об ущербе, котором аграрной отрасли нанесло эмбарго на ввоз ряда товаров в Россию, эффект от этого ощущается и спустя пять лет после его введения, заявил РИА Новости президент ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.

Россия пять лет назад, 6 августа 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Для Италии тема российского эмбарго имеет особую важность из-за его негативного эффекта для производителей тех товаров, которые были включены в санкционные списки. Если мы сравним показатели экспорта разрешенных товаров, мы можем увидеть, каким мог бы быть рост всего аграрного экспорта в такую дружественную страну, как Россия, которая признает высокое качество итальянского продовольствия", - отметил он.

Глава Coldiretti считает, что введение санкций со стороны Европы, которая использовала в качестве предлога для них конфликт на Украине, "не имело никаких оснований".

"И как часто происходит, пострадал от них агропродовольственный сектор, и в рамках Европы одной из стран, которая платит за это самую большую цену, стала Италия. Мы до сих пор испытываем значительные последствия, потому что эмбарго привело к экономическим потерям на сумму свыше миллиарда евро за пять лет. Но мы подсчитываем их, основываясь на данных пятилетней давности, а учитывая, что это был быстрорастущий рынок, потери могут быть больше", - сказал президент крупной организации.

По его словам, опасность для итальянских сельхозпроизводителей представляет тот факт, что их место на российском рынке заняли страны, не затронутые ответными мерами со стороны РФ.

"Я говорю, например, об Аргентине и Бразилии, которые воспользовались снижением итальянского присутствия на рынке России. И в случае, если эмбарго будет снято, Италии будет нелегко туда вернуться. Мы надеемся, что это произойдет в близкой перспективе, - сказал Прандини.

Он подчеркнул, что регулярно поднимает вопрос снятия антироссийских санкций в ходе встреч с руководством страны.