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РИА Новости

Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго

09:33, 6 августа 2019
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CC BY 2.0 / David Locke / Il taglio del formaggioИтальянский сыр
Итальянский сыр
CC BY 2.0 / David Locke / Il taglio del formaggio
Итальянский сыр. Архивное фото
РИМ, 6 авг - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские сельхозпроизводители на постоянной основе информируют руководство об ущербе, котором аграрной отрасли нанесло эмбарго на ввоз ряда товаров в Россию, эффект от этого ощущается и спустя пять лет после его введения, заявил РИА Новости президент ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.
Россия пять лет назад, 6 августа 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
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"Для Италии тема российского эмбарго имеет особую важность из-за его негативного эффекта для производителей тех товаров, которые были включены в санкционные списки. Если мы сравним показатели экспорта разрешенных товаров, мы можем увидеть, каким мог бы быть рост всего аграрного экспорта в такую дружественную страну, как Россия, которая признает высокое качество итальянского продовольствия", - отметил он.
Глава Coldiretti считает, что введение санкций со стороны Европы, которая использовала в качестве предлога для них конфликт на Украине, "не имело никаких оснований".
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"И как часто происходит, пострадал от них агропродовольственный сектор, и в рамках Европы одной из стран, которая платит за это самую большую цену, стала Италия. Мы до сих пор испытываем значительные последствия, потому что эмбарго привело к экономическим потерям на сумму свыше миллиарда евро за пять лет. Но мы подсчитываем их, основываясь на данных пятилетней давности, а учитывая, что это был быстрорастущий рынок, потери могут быть больше", - сказал президент крупной организации.
По его словам, опасность для итальянских сельхозпроизводителей представляет тот факт, что их место на российском рынке заняли страны, не затронутые ответными мерами со стороны РФ.
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"Я говорю, например, об Аргентине и Бразилии, которые воспользовались снижением итальянского присутствия на рынке России. И в случае, если эмбарго будет снято, Италии будет нелегко туда вернуться. Мы надеемся, что это произойдет в близкой перспективе, - сказал Прандини.
Он подчеркнул, что регулярно поднимает вопрос снятия антироссийских санкций в ходе встреч с руководством страны.
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"Все, ребята, мы от вас ничего не ждем". Россия продлила контрсанкцииПравительство РФ продлило продовольственное эмбарго в отношении ряда западных стран. Главный редактор журнала "Аграрное обозрение" Константин Лысенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это решение содержит в себе двойное послание.
"На всех уровнях переговоров, где мы принимаем участие, мы обращаем внимание итальянского правительства на то, что Италия должна на европейском уровне взять на себя обязательства с тем, чтобы в отношении российского рынка произошла смена курса. Иначе мы продолжим наносить ущерб той отрасли нашей промышленности, которая означает занятость, доход и рост сегодня и в последующие годы", - заявил глава Coldiretti.
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