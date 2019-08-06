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РИА Новости

Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

09:21, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить работу по предоставлению выплат пострадавшим от паводка, сообщается на сайте правительства Амурской области.
Режим ЧС регионального значения действует в Приамурье из-за дождевого паводка с 25 июля.
"На очередном заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) региона Василий Орлов отметил необходимость скорейшей выплаты мер соцподдержки гражданам, утратившим имущество в результате паводка, акцент был поставлен на семьи с несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.
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Ранее в Приамурье было решено выделять по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, пострадавших от паводка.
Как отметил на заседании министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский, "сегодня поступило всего 15 пакетов документов на несовершеннолетних детей из Тамбовского, Свободненского, Мазановского и Октябрьского районов".
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"Руководитель региона поручил министерству социальной защиты активно включиться в работу и всеми средствами оказать содействие муниципалитетам при формировании документов на предоставление выплат амурчанам", - отмечается в сообщении.
Одна из главных причин, которая тормозит процесс сбора сведений о пострадавших от паводка в регионе - отсутствие на руках у них свидетельств о рождении детей. Прокурор Приамурья Руслан Медведев поручил сотрудникам надзорного ведомства на местах оказать содействие в этом вопросе. Для оказания материальной помощи пострадавшим администрации муниципалитетов сформировали 692 пакета документов по подтопленным домам и 515 документов по приусадебным участкам. На проверке находятся 137 документов на приусадебные участки жителей Селемджинского района.
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"По линии министерства социальной защиты области оказана адресная социальная помощь в размере более 7,4 млн руб.", - сказано в сообщении.
По данным правительства Приамурья, на вторник на территории 15 муниципалитетов Приамурья подтоплено 39 населенных пунктов. Вода остается в 30 частных жилых домах. Подтоплено 1152 придворовые территории, 350 дачных участков. Водой повреждено 49 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 20 населенных пунктов, без электроснабжения - два поселка. Из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2389 человек, в том числе 822 ребенка. В пунктах временного размещения остаются 207 человек, из них 74 ребенка, остальные расселены по родственникам.
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