Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить работу по предоставлению выплат пострадавшим от паводка, сообщается на сайте правительства Амурской области.

Режим ЧС регионального значения действует в Приамурье из-за дождевого паводка с 25 июля.

"На очередном заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) региона Василий Орлов отметил необходимость скорейшей выплаты мер соцподдержки гражданам, утратившим имущество в результате паводка, акцент был поставлен на семьи с несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.

Ранее в Приамурье было решено выделять по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, пострадавших от паводка.

Как отметил на заседании министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский, "сегодня поступило всего 15 пакетов документов на несовершеннолетних детей из Тамбовского, Свободненского, Мазановского и Октябрьского районов".

"Руководитель региона поручил министерству социальной защиты активно включиться в работу и всеми средствами оказать содействие муниципалитетам при формировании документов на предоставление выплат амурчанам", - отмечается в сообщении.

Одна из главных причин, которая тормозит процесс сбора сведений о пострадавших от паводка в регионе - отсутствие на руках у них свидетельств о рождении детей. Прокурор Приамурья Руслан Медведев поручил сотрудникам надзорного ведомства на местах оказать содействие в этом вопросе. Для оказания материальной помощи пострадавшим администрации муниципалитетов сформировали 692 пакета документов по подтопленным домам и 515 документов по приусадебным участкам. На проверке находятся 137 документов на приусадебные участки жителей Селемджинского района.

"По линии министерства социальной защиты области оказана адресная социальная помощь в размере более 7,4 млн руб.", - сказано в сообщении.