Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате столкновения большегруза с легковушкой под Таманью, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД по Темрюкскому району около 19.00 понедельника.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на 7 километре автодороги "Тамань – Веселовка" 31-летний водитель большегруза, совершая манёвр, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2108". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 25-летний водитель и 45-летний пассажир отечественного авто, ещё 4 пассажира с легковушки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку", - информирует пресс-служба полицейского главка.