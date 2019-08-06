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РИА Новости

Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

09:17, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате столкновения большегруза с легковушкой под Таманью, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД по Темрюкскому району около 19.00 понедельника.
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"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на 7 километре автодороги "Тамань – Веселовка" 31-летний водитель большегруза, совершая манёвр, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2108". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 25-летний водитель и 45-летний пассажир отечественного авто, ещё 4 пассажира с легковушки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку", - информирует пресс-служба полицейского главка.
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ГУМВДКраснодарКраснодарский крайТемрюкский районПроисшествия
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