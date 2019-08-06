Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T09:17Z
https://ria.ru/20190806/1557202270.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/88/1552558844_0:0:3042:1712_1036x0_80_0_0_70241adf9494530b1ab7bdd070845db1.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго

09:17, 6 августа 2019
3630
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСбор урожая яблок
Сбор урожая яблок
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сбор урожая яблок. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция ежегодно теряет 800 миллионов евро из-за российского продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на западные санкции, заявил РИА Новости член французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Арнольд Пюэш-д`Аллисак.
Россия пять лет назад, 6 августа 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
Покупатели в супермаркете
Вчера, 08:26
Российские ретейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго
Согласно данным, который привел французский эксперт, из-за российских ответных мер сельхозпроизводители Франции ежегодно теряют 800 миллионов евро. "(До введения эмбарго - ред.) мы поставляли продукцию на 800 миллионов (евро). По большей части, это были яблоки с юга Франции", - сказал Пюэш-д`Аллисак.
По его словам, в общей сложности потери Евросоюза составляют 5 миллиардов евро в год. Таким образом, за пять лет ЕС потерял 25 миллиардов евро в связи с невозможностью поставлять продукты в Россию.
Сотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза
Вчера, 00:51
Российское продовольственное эмбарго в ответ на санкции ЕС и США
"Я думаю, что если эмбарго было бы снято, это было бы хорошо. Нам нужен российский рынок. Российское эмбарго – это проблема. Нам нужно больше каналов сбыта", - подчеркнул представитель FNSEA.
Он отметил, что самое большое влияние российские ответные меры оказали на молочную отрасль в Европе. В наибольшей степени были затронуты страны Прибалтики и Польша. "В связи с тем, что продукция из Польши и Прибалтики не могла быть поставлена в Россию, она вернулась на запад (Европы – ред.). И в 2015 году это создало перепроизводство и кризис цен на молочные продукты в Европейском союзе", - добавил эксперт.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о целях развития в сфере демографии. 25 июня 2019
26 июня, 16:20
"Все, ребята, мы от вас ничего не ждем". Россия продлила контрсанкцииПравительство РФ продлило продовольственное эмбарго в отношении ряда западных стран. Главный редактор журнала "Аграрное обозрение" Константин Лысенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это решение содержит в себе двойное послание.
После введения эмбарго Польша, которая была крупнейшим поставщиком яблок в РФ, больше не могла экспортировать фрукты в эту страну и стала направлять их в европейские страны, отметил он. В связи с этим цены на яблоки в Европе значительно снизились. "Можно было увидеть цены в 20 центов за килограмм яблок", - сказал эксперт.
Пострадали европейские поставщики свиного мяса, сказал Пюэш-д`Аллисак.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
5351007
Обсудить 3
Ответные меры России на санкцииФранцияЭкономика
Рекомендуем
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
РИА
Новости
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Лента
новостей
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Сгоревший автомобиль на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Побережье Черного моря в Коктебеле
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния