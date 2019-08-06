Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго

ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция ежегодно теряет 800 миллионов евро из-за российского продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на западные санкции, заявил РИА Новости член французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Арнольд Пюэш-д`Аллисак.
Россия пять лет назад, 6 августа 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
Согласно данным, который привел французский эксперт, из-за российских ответных мер сельхозпроизводители Франции ежегодно теряют 800 миллионов евро. "(До введения эмбарго - ред.) мы поставляли продукцию на 800 миллионов (евро). По большей части, это были яблоки с юга Франции", - сказал Пюэш-д`Аллисак.
По его словам, в общей сложности потери Евросоюза составляют 5 миллиардов евро в год. Таким образом, за пять лет ЕС потерял 25 миллиардов евро в связи с невозможностью поставлять продукты в Россию.
"Я думаю, что если эмбарго было бы снято, это было бы хорошо. Нам нужен российский рынок. Российское эмбарго – это проблема. Нам нужно больше каналов сбыта", - подчеркнул представитель FNSEA.
Он отметил, что самое большое влияние российские ответные меры оказали на молочную отрасль в Европе. В наибольшей степени были затронуты страны Прибалтики и Польша. "В связи с тем, что продукция из Польши и Прибалтики не могла быть поставлена в Россию, она вернулась на запад (Европы – ред.). И в 2015 году это создало перепроизводство и кризис цен на молочные продукты в Европейском союзе", - добавил эксперт.
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После введения эмбарго Польша, которая была крупнейшим поставщиком яблок в РФ, больше не могла экспортировать фрукты в эту страну и стала направлять их в европейские страны, отметил он. В связи с этим цены на яблоки в Европе значительно снизились. "Можно было увидеть цены в 20 центов за килограмм яблок", - сказал эксперт.
Пострадали европейские поставщики свиного мяса, сказал Пюэш-д`Аллисак.
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