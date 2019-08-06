В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе

Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео

Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Власти открыли в Ачинске пункт приема для жителей, пострадавших из-за взрывов и пожара на военном складе, сообщает мэрия города.

"С сегодняшнего дня и по 8 августа один из таких пунктов работает в городском военном комиссариате по адресу улица Свердлова, 30. С 7 августа такой же мобильный пункт приема граждан откроется в деревне Каменка, которая более всего пострадала от ЧП", - говорится в сообщении.

Прием ведут военные и гражданские прокуроры, представители минобороны РФ, сотрудники администрации Ачинска.

По данным властей, пункты предназначены для обращения жителей по вопросам ущерба их имуществу и здоровью.