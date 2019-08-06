Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T09:14Z
https://ria.ru/20190806/1557202195.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155720/17/1557201713_44:0:1102:595_1036x0_80_0_0_9395159a90068df77d65a4b2043c7d4a.jpg
РИА Новости

В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе

09:14, 6 августа 2019
303
© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкПожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
Перейти в фотобанк
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Власти открыли в Ачинске пункт приема для жителей, пострадавших из-за взрывов и пожара на военном складе, сообщает мэрия города.
"С сегодняшнего дня и по 8 августа один из таких пунктов работает в городском военном комиссариате по адресу улица Свердлова, 30. С 7 августа такой же мобильный пункт приема граждан откроется в деревне Каменка, которая более всего пострадала от ЧП", - говорится в сообщении.
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Вчера, 08:57
Названа возможная причина пожара на складе под Ачинском
Прием ведут военные и гражданские прокуроры, представители минобороны РФ, сотрудники администрации Ачинска.
По данным властей, пункты предназначены для обращения жителей по вопросам ущерба их имуществу и здоровью.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Число пострадавших, по данным медиков, достигло 12 человек. Эвакуировано почти четыре тысячи жителей Ачинска. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об одном пропавшем без вести - гражданском.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
5 августа, 19:18
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
000001
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеМинистерство обороны РоссииМинистерство обороны РФАлександр УссКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
РИА
Новости
Взрыв в Ачинском районе
Красноярский губернатор рассказал о состоянии пострадавших под Ачинском
Сотрудники МЧС в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
Лента
новостей
Альбом с фотографиями фотожурналиста Андрея Стенина
Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
Взрыв в Ачинском районе
В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Ачинский комбинат "Русала" восстановил работу после ЧП на военном складе
Автомобиль скорой медицинской помощи
Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
Скорая помощь в Азербайджане
В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Четыре беспилотника с воздуха следят за ситуацией на складе под Ачинском
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Жители Ачинска возвращаются домой, несмотря на возможную опасность
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Саперы из Москвы разминируют склад под Ачинском, на котором произошел пожар
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Один человек пропал после взрывов на военном складе под Ачинском
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния