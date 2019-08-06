В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Власти открыли в Ачинске пункт приема для жителей, пострадавших из-за взрывов и пожара на военном складе, сообщает мэрия города.
"С сегодняшнего дня и по 8 августа один из таких пунктов работает в городском военном комиссариате по адресу улица Свердлова, 30. С 7 августа такой же мобильный пункт приема граждан откроется в деревне Каменка, которая более всего пострадала от ЧП", - говорится в сообщении.
Прием ведут военные и гражданские прокуроры, представители минобороны РФ, сотрудники администрации Ачинска.
По данным властей, пункты предназначены для обращения жителей по вопросам ущерба их имуществу и здоровью.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Число пострадавших, по данным медиков, достигло 12 человек. Эвакуировано почти четыре тысячи жителей Ачинска. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об одном пропавшем без вести - гражданском.