Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском

Сотрудник полиции в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео

Сотрудник полиции в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Около 16 тысяч человек эвакуированы после взрывов и пожара на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

"Была запланирована эвакуация свыше 16 тысяч жителей Назаровского, Ачинского районов и города Ачинска. Свыше 9,5 тысяч населения эвакуированы в места временного размещения за пределами 15-километровой зоны. Свыше шести тысяч выехали самостоятельно... Почти 500 человек выехали в Красноярск", - сказал Подкорытов.

Он отметил, что Красноярск также готов принять дополнительно 10 тысяч человек в случае необходимости.

Губернатор края Александр Усс в разговоре с журналистами в Ачинске отметил, что власти "планировали эвакуировать порядка 11 тысяч человек из города Ачинска и 5,5 - из Ачинского района". Он добавил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым.