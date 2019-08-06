Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Около 16 тысяч человек эвакуированы после взрывов и пожара на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.
"Была запланирована эвакуация свыше 16 тысяч жителей Назаровского, Ачинского районов и города Ачинска. Свыше 9,5 тысяч населения эвакуированы в места временного размещения за пределами 15-километровой зоны. Свыше шести тысяч выехали самостоятельно... Почти 500 человек выехали в Красноярск", - сказал Подкорытов.
Он отметил, что Красноярск также готов принять дополнительно 10 тысяч человек в случае необходимости.
Губернатор края Александр Усс в разговоре с журналистами в Ачинске отметил, что власти "планировали эвакуировать порядка 11 тысяч человек из города Ачинска и 5,5 - из Ачинского района". Он добавил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Число пострадавших, по данным медиков, достигло 12 человек. Эвакуировано почти четыре тысячи жителей Ачинска. Усс сообщил об одном пропавшем без вести - гражданском.