Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство

"Окончательная квалификация будет в обвинительном заключении, пока дело не завершено, окончательной квалификации нет. Предварительная квалификация - умышленное убийство. Выйдет ли квалификация на теракт или на нарушение правил и обычаев ведения войны, следствие покажет", - сказал собеседник агентства.

Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).