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РИА Новости
Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство

09:11, 6 августа 2019
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© РИА НовостиАльбом с фотографиями фотожурналиста Андрея Стенина
Альбом с фотографиями фотожурналиста Андрея Стенина
© РИА Новости
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура ДНР предварительно квалифицировала гибель фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014 года как умышленное убийство, сообщил РИА Новости начальник отдела ГП ДНР по взаимодействию со СМИ Владислав Седнев.
Во вторник исполняется пять лет с момента гибели Стенина.
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"Окончательная квалификация будет в обвинительном заключении, пока дело не завершено, окончательной квалификации нет. Предварительная квалификация - умышленное убийство. Выйдет ли квалификация на теракт или на нарушение правил и обычаев ведения войны, следствие покажет", - сказал собеседник агентства.
Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
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