В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в августе 2014 года, сообщил РИА Новости представитель ведомства Владислав Седнев.
"В интересах следствия имена и информация о них закрыта. Назвать виновных можно будет после завершения работы по делу. <...> Предварительная квалификация — умышленное убийство. Выйдет ли квалификация на теракт или на нарушение правил и обычаев ведения войны, следствие покажет", — сказал собеседник агентства.
Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Фотокорреспондент РИА Новости, которому было всего 33 года, погиб в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Журналист ехал на редакционное задание в автомобиле "Рено-Логан" в составе колонны беженцев по дороге Снежное — Дмитровка.
По версии СК, северо-западнее Дмитровки украинские военные, 79-я аэромобильная бригада, из БМП-2 и танка открыли по колонне огонь на поражение.
После расстрела нападавшие осмотрели машины, а затем целенаправленно сожгли, чтобы скрыть следы массового расстрела мирных граждан.
Среди погибших — сотрудники средств массовой информации Сергей Коренченков, Андрей Вячало и представители ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Артем Аверьянов и Андрей Хоружий.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента России был посмертно награжден орденом Мужества.
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