В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

Сгоревший автомобиль на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина

Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в августе 2014 года, сообщил РИА Новости представитель ведомства Владислав Седнев.

"В интересах следствия имена и информация о них закрыта. Назвать виновных можно будет после завершения работы по делу. <...> Предварительная квалификация — умышленное убийство. Выйдет ли квалификация на теракт или на нарушение правил и обычаев ведения войны, следствие покажет", — сказал собеседник агентства.

Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.

Фотокорреспондент РИА Новости, которому было всего 33 года, погиб в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Журналист ехал на редакционное задание в автомобиле "Рено-Логан" в составе колонны беженцев по дороге Снежное — Дмитровка.

По версии СК, северо-западнее Дмитровки украинские военные, 79-я аэромобильная бригада, из БМП-2 и танка открыли по колонне огонь на поражение.

После расстрела нападавшие осмотрели машины, а затем целенаправленно сожгли, чтобы скрыть следы массового расстрела мирных граждан.

Среди погибших — сотрудники средств массовой информации Сергей Коренченков, Андрей Вячало и представители ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Артем Аверьянов и Андрей Хоружий.