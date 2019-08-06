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РИА Новости

В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад

09:08, 6 августа 2019
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© U.S. Navy PhotoПодводная лодка USS Grunion ВМС США, пропавшая в водах Тихого океана во время Второй мировой войны
Подводная лодка USS Grunion ВМС США, пропавшая в водах Тихого океана во время Второй мировой войны
© U.S. Navy Photo
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Тихом океане группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания во время Второй мировой войны, сообщает Live Science.
Летом 1942 года судно отправилось на Алеутские острова, потопило два японских катера и на обратном пути исчезло. На борту находились 70 человек.
Нос субмарины на глубине 820 метров помогли найти автономные подводные аппараты.
© PRNewsfoto/Lost 52 ProjectНос подводной лодки USS Grunion, которая затонула в водах Тихого океана во время Второй мировой войны
Нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула в водах Тихого океана во время Второй мировой войны
© PRNewsfoto/Lost 52 Project
Нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула в водах Тихого океана во время Второй мировой войны
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