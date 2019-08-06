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РИА Новости

На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии

08:57, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПалаточный лагерь
Палаточный лагерь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Палаточный лагерь. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Детский палаточный лагерь в Бурятии на берегу Байкала закрыт на 90 дней из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических правил, сообщается на сайте управления судебных приставов республики.
"В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря "Вместе", расположенного на берегу Байкала в местности "Безымянка". В ходе внеплановой проверки надзорных органов в лагере были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил", - говорится в сообщении.
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Одним из грубых нарушений стал факт отсутствия бутилированной воды для приготовления пищи. Воду использовали прямо из озера. Кроме того, две армейские палатки, где жили мальчики и девочки, были непрочными и промокаемыми, не имели плотно закрывающихся дверей, сеток от насекомых. Туалетом в лагере пользовались посторонние люди, а выгребные ямы заполнены. Из-за нехватки холодильников продукты хранились с нарушениями, рацион питания детей не соответствовал утвержденному примерному меню.
"В связи с угрозой жизни и здоровью детей, а также в целях исполнения судебного решения судебный пристав… приостановил работу лагеря. Дети отправлены домой. В ближайшее время работники лагеря ожидают грузовые машины для вывоза имущества с байкальской территории", - сказала начальник Прибайкальского районного отдела управления ФССП России по Бурятии Саяна Будаева.
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Отмечается также, что суд признал Кижингинскую станцию юных туристов, организовавшую работу лагеря, виновной в административном правонарушении в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к организации работы детских лагерей палаточного типа.
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