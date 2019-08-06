На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Детский палаточный лагерь в Бурятии на берегу Байкала закрыт на 90 дней из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических правил, сообщается на сайте управления судебных приставов республики.

"В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря "Вместе", расположенного на берегу Байкала в местности "Безымянка". В ходе внеплановой проверки надзорных органов в лагере были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил", - говорится в сообщении.

Одним из грубых нарушений стал факт отсутствия бутилированной воды для приготовления пищи. Воду использовали прямо из озера. Кроме того, две армейские палатки, где жили мальчики и девочки, были непрочными и промокаемыми, не имели плотно закрывающихся дверей, сеток от насекомых. Туалетом в лагере пользовались посторонние люди, а выгребные ямы заполнены. Из-за нехватки холодильников продукты хранились с нарушениями, рацион питания детей не соответствовал утвержденному примерному меню.

"В связи с угрозой жизни и здоровью детей, а также в целях исполнения судебного решения судебный пристав… приостановил работу лагеря. Дети отправлены домой. В ближайшее время работники лагеря ожидают грузовые машины для вывоза имущества с байкальской территории", - сказала начальник Прибайкальского районного отдела управления ФССП России по Бурятии Саяна Будаева.