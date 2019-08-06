В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе

БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Семьдесят пять человек обратились за медицинской помощью после пищевого отравления на свадьбе в азербайджанской Габале, сообщает во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.
"Из обратившихся 16 человек - женщины, 7 - дети, остальные - мужчины. Им была оказана соответствующая помощь. На данный момент в больнице остаются два человека", - сообщили в пресс-службе.
По данным Минздрава, правоохранительные органы и Агентство продовольственной безопасности информированы о факте.