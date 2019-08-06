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РИА Новости

Саперы из Москвы разминируют склад под Ачинском, на котором произошел пожар

08:36, 6 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© REUTERS / STRINGER
АЧИНСК (Красноярский край), 6 авг - РИА Новости. Саперы из Москвы разминируют в Красноярском крае склад с боеприпасами, на котором произошел пожар, жителей пустят в дома только после обеспечения безопасности, сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Сейчас прибывают 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, которые зайдут первыми в арсенал и обеспечат безопасность и в жилой зоне арсенала, и в населенном пункте рядом с арсеналом. И только после этого мы дадим команду на возвращение жителей", - сказал Булгаков.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
5 августа, 15:43
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Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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