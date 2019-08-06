Саперы из Москвы разминируют склад под Ачинском, на котором произошел пожар

АЧИНСК (Красноярский край), 6 авг - РИА Новости. Саперы из Москвы разминируют в Красноярском крае склад с боеприпасами, на котором произошел пожар, жителей пустят в дома только после обеспечения безопасности, сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Сейчас прибывают 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, которые зайдут первыми в арсенал и обеспечат безопасность и в жилой зоне арсенала, и в населенном пункте рядом с арсеналом. И только после этого мы дадим команду на возвращение жителей", - сказал Булгаков.