В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Роскачестве рассказали, что должно быть на этикетке хорошего красного вина и какие особенности у вина урожая 2018 года.

Специалисты отметили, что желающие купить напиток из винограда, выращенного в России, на этикетке должны искать надписи "Вино защищенного географического указания", либо "Вино защищенного наименования места происхождения".

Однако еще не все производители успели подключиться к этой системе, так как она заработала лишь в 2017 году. Специалисты также добавили, что российское происхождение винограда не всегда гарантирует его высокое качество.

Эксперты подчеркнули, что выражение "вино с возрастом становится лучше и дороже" можно отнести далеко не ко всем напиткам. Технология подразумевает, что недорогое вино будет выпито в первые один-два после выпуска.

"Если вы хотите вино с серьезным потенциалом к выдержке, которое улучшилось в бутылке с момента производства, скажем, в 2014 году, это вино должно быть выдержано в хорошей дубовой бочке", — сказали эксперты.

Такое вино будет стоить около тысячи рублей за бутылку.

В Роскачестве также отметили, что в продаже начинает появляться вино урожая жаркого 2018 года. Из-за погоды виноград накопил много сахаров, и вино получило высокий процент содержания алкоголя.