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РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

08:33, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБокал вина
Бокал вина
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бокал вина. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Роскачестве рассказали, что должно быть на этикетке хорошего красного вина и какие особенности у вина урожая 2018 года.
Специалисты отметили, что желающие купить напиток из винограда, выращенного в России, на этикетке должны искать надписи "Вино защищенного географического указания", либо "Вино защищенного наименования места происхождения".
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Однако еще не все производители успели подключиться к этой системе, так как она заработала лишь в 2017 году. Специалисты также добавили, что российское происхождение винограда не всегда гарантирует его высокое качество.
Эксперты подчеркнули, что выражение "вино с возрастом становится лучше и дороже" можно отнести далеко не ко всем напиткам. Технология подразумевает, что недорогое вино будет выпито в первые один-два после выпуска.

"Если вы хотите вино с серьезным потенциалом к выдержке, которое улучшилось в бутылке с момента производства, скажем, в 2014 году, это вино должно быть выдержано в хорошей дубовой бочке", — сказали эксперты.

Такое вино будет стоить около тысячи рублей за бутылку.
В Роскачестве также отметили, что в продаже начинает появляться вино урожая жаркого 2018 года. Из-за погоды виноград накопил много сахаров, и вино получило высокий процент содержания алкоголя.
Если в вине 14,5 процента алкоголя, то с ним лучше есть мясо или овощи на гриле, а если ниже 13 процентов, то напиток подойдет для пикника без шашлыков, заключили в Роскачестве.
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