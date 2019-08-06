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РИА Новости

В региональном минздраве уточнили число погибших при ДТП под Рязанью

08:33, 6 августа 2019
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© ГУ МЧС России по Рязанской областиНа месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
© ГУ МЧС России по Рязанской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Число погибших в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом в Рязанской области увеличилось с шести до семи человек, сообщила РИА Новости представитель регионального минздрава.
По данным полиции, столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в 5.20 на 404-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сасовском районе Рязанской области. Шесть человек погибли, восемь получили травмы. Как сообщили в ГИБДД РФ, автобус направлялся в Таджикистан. Все пассажиры автобуса, по предварительной информации, были гражданами этой страны.
Скорая помощь
Вчера, 07:59
Названа предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
"По нашим данным, семь человек погибли, восемь госпитализированы", - сказала собеседница.
Она отметила, что все семь человек скончались на месте ДТП.
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