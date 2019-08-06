Один человек пропал после взрывов на военном складе под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Один человек считается без вести пропавшим после пожара и взрывов на территории воинской части под Ачинском, сообщил журналистам глава Красноярского края Александр Усс.
"По нашим данным, один пропавший без вести", - сказал губернатор в Ачинске.
Также он подтвердил, что еще одного считавшегося пропавшим уже нашли.
Глава региона отметил, что в настоящее время сохраняется опасность нахождения на территории в радиусе 15 километров. Режим ограниченного пребывания на данной территории будет сохранен по меньшей мере до 20.00 (16.00 мск).
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Число пострадавших, по данным медиков, достигло 12 человек. Эвакуировано почти четыре тысячи жителей Ачинска. На территории Ачинского района введен режим ЧС.