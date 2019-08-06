Один человек пропал после взрывов на военном складе под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Один человек считается без вести пропавшим после пожара и взрывов на территории воинской части под Ачинском, сообщил журналистам глава Красноярского края Александр Усс.

"По нашим данным, один пропавший без вести", - сказал губернатор в Ачинске.

Также он подтвердил, что еще одного считавшегося пропавшим уже нашли.

Глава региона отметил, что в настоящее время сохраняется опасность нахождения на территории в радиусе 15 километров. Режим ограниченного пребывания на данной территории будет сохранен по меньшей мере до 20.00 (16.00 мск).