Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T08:30Z
https://ria.ru/20190806/1557200760.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154955/92/1549559296_0:264:2906:1899_1036x0_80_0_0_7b353301c39b4ae3baaa592eab6edbb8.jpg
РИА Новости

Российские ретейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго

08:26, 6 августа 2019
6915
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Покупатели в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Доля отечественных продуктов в торговых сетях России и раньше была высока, а за пять лет действия продэмбарго ассортимент российских товаров увеличился еще больше. Опрошенные РИА Новости крупнейшие ретейлеры рассказали, как замещали импорт сыров и фруктов и развивали собственные торговые марки и производство.
Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
Сотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза
Вчера, 00:51
Российское продовольственное эмбарго в ответ на санкции ЕС и США
Как отметили в пресс-службе "Магнита", доля импортных товаров в ассортименте сети всегда была невысокой. Так, по данным на 31 декабря 2018 года она не превышала семь процентов. "Прямой импорт розничной сети "Магнит" прежде всего касается продукции, аналогов которой нет на российском рынке. Ретейлер осуществляет поставки от самих производителей, минуя посредников", — отметили в компании.
Доля товаров российского производства в другой крупной сети — "Ленте" — даже до введения продовольственного эмбарго превышала 90 процентов. "Мы ежегодно расширяем пул российских партнеров, осуществляющих поставки товаров в категории "свежие продукты" в основном за счет региональных поставщиков", — сообщили в "Ленте".
Прилавок с овощами и фруктами в одном из супермаркетов Москвы
Вчера, 03:00
Товар под прикрытием. В ФТС рассказали об уничтоженной за 5 лет санкционке
Не отстает и X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"). В компании отметили, что уже через год после введения продэмбарго доля отечественных товаров в торговых сетях X5 превысила 90 процентов ассортимента, а в ряде категорий приблизилась к 100 процентам — например, в питьевом молоке, куриных яйцах, свежем мясе.

Сыры и овощи

Традиционно одним из главных "бенефициаров" продовольственных контрсанкций считается российское сыроделие. По данным Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), производство сыра в России в 2018 году составило 473 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 37 процентов.
"Доля импорта сыра в 2013 году составляла 37 процентов, в 2019 году — 16 процентов. В категории "сыры" удачным шагом к импортозамещению стало создание и открытие частных сыроварен на территории Российской Федерации, специализирующихся на ремесленной продукции", — рассказали в "Магните". Что же касается рыбы, как отметили в торговой сети, до введения продэмбарго доля ее импорта была незначительной, в настоящее же время компания ничего не импортирует.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о целях развития в сфере демографии. 25 июня 2019
26 июня, 16:20
"Все, ребята, мы от вас ничего не ждем". Россия продлила контрсанкцииПравительство РФ продлило продовольственное эмбарго в отношении ряда западных стран. Главный редактор журнала "Аграрное обозрение" Константин Лысенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это решение содержит в себе двойное послание.
Помимо сыров, продэмбарго благотворно повлияло и на производство российских овощей и фруктов. По данным Росстата, сбор овощей в Российской Федерации в 2018 году составил 13,685 миллиона тонн, что выше показателя 2013 года на 8,6 процента, производство плодов и ягод выросло на 21,9 процента — до 3,337 миллиона тонн.
В "Магните" доля импорта овощей и фруктов снизилась до 43 процентов в 2018 году с 64 процентов в 2013 году. В "Ленте" в 2018 году доля местных товаров в категории "свежие овощи и фрукты" составила более 22 процентов, увеличившись на шесть процентных пунктов к 2017 году.

Богатые полки своими силами

Помимо расширения сотрудничества с российскими поставщиками сети предпринимали и другие шаги по обеспечению ассортимента в магазинах. В частности, такими инструментами стали собственные торговые марки (СТМ) и развитие своего производства.
Московский Кремль
24 июня, 16:00
"Выверенно и точечно". Россия продлила продовольственное эмбаргоПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Значение этого эмбарго оценил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.
"Производство СТМ, программы поддержки отечественных производителей (в том числе поиск новых локальных поставщиков) и регулярные торгово-закупочные сессии сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" позволили увеличить доли российских товаров в некоторых группах в 2-3 раза", — сообщил РИА Новости представитель X5.
Некоторые сети, помимо работы с поставщиками, развивают собственное производство. В частности, свою продукцию производит "Магнит": в нескольких регионах страны работают более десяти производств ретейлера по выращиванию овощей, зелени и шампиньонов, выпуску других продуктов питания. "В среднем предприятия "Магнита" покрывают потребность сети в огурцах на 60 процентов, на десять процентов — в томатах и на 85 процентов — в шампиньонах", — указали в компании.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
178500013
Обсудить 12
Ответные меры России на санкцииРоссияЭкономика
Популярные комментарии
В новости неплохо было бы указать, что цены выросли в 2-4 раза, а прибыль ритейлеров в 4-8 раз.
6 августа, 09:58
Gustav Mittelbacher
1200003
Помню покупал Российский сыр за 235 рублей кг. Сейчас сыра больше, но и за 500 рублей он не обладает свойствами сыра. То есть не плавится, не растворяется, а значит в пищу не пригоден. Сплав пальмового масла с отходами фабрики по выпуску резины. Цена сыра обладающего всеми свойствами молочного продукта начинается от 750 рублей. Самое обидное, что в большинстве случаев страна производитель может быть уже не Россия, а та же Аргентина. Ну а по вкусовым качествам лидируют конечно Европейские страны, тут ничего не поменялось кроме цены, которая начинается от 1000 рублей. Зарплата моя не росла все эти годы, потому что не росли доходы в сфере моей работы. Московская область.
6 августа, 10:12
nnorthwind_18
1001103
Рекомендуем
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
РИА
Новости
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Китайские юани
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Лента
новостей
Банковские карты
Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
Российские рубли
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ
Венчание
"Развода нет". Как возможны развенчание и новый брак
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) на военном параде, приуроченном к Дню защитника Украины во Львове
Либералы: украинский фашизм, которого "не было", теперь "разгромлен"
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Кибербезопасность
Эксперты указали на опасность писем с предложениями отписаться от рассылок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния