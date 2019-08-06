Российские ретейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Доля отечественных продуктов в торговых сетях России и раньше была высока, а за пять лет действия продэмбарго ассортимент российских товаров увеличился еще больше. Опрошенные РИА Новости крупнейшие ретейлеры рассказали, как замещали импорт сыров и фруктов и развивали собственные торговые марки и производство.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

Как отметили в пресс-службе "Магнита", доля импортных товаров в ассортименте сети всегда была невысокой. Так, по данным на 31 декабря 2018 года она не превышала семь процентов. "Прямой импорт розничной сети "Магнит" прежде всего касается продукции, аналогов которой нет на российском рынке. Ретейлер осуществляет поставки от самих производителей, минуя посредников", — отметили в компании.

Доля товаров российского производства в другой крупной сети — "Ленте" — даже до введения продовольственного эмбарго превышала 90 процентов. "Мы ежегодно расширяем пул российских партнеров, осуществляющих поставки товаров в категории "свежие продукты" в основном за счет региональных поставщиков", — сообщили в "Ленте".

Не отстает и X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"). В компании отметили, что уже через год после введения продэмбарго доля отечественных товаров в торговых сетях X5 превысила 90 процентов ассортимента, а в ряде категорий приблизилась к 100 процентам — например, в питьевом молоке, куриных яйцах, свежем мясе.

Сыры и овощи

Традиционно одним из главных "бенефициаров" продовольственных контрсанкций считается российское сыроделие. По данным Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), производство сыра в России в 2018 году составило 473 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 37 процентов.

"Доля импорта сыра в 2013 году составляла 37 процентов, в 2019 году — 16 процентов. В категории "сыры" удачным шагом к импортозамещению стало создание и открытие частных сыроварен на территории Российской Федерации, специализирующихся на ремесленной продукции", — рассказали в "Магните". Что же касается рыбы, как отметили в торговой сети, до введения продэмбарго доля ее импорта была незначительной, в настоящее же время компания ничего не импортирует.

Помимо сыров, продэмбарго благотворно повлияло и на производство российских овощей и фруктов. По данным Росстата, сбор овощей в Российской Федерации в 2018 году составил 13,685 миллиона тонн, что выше показателя 2013 года на 8,6 процента, производство плодов и ягод выросло на 21,9 процента — до 3,337 миллиона тонн.

В "Магните" доля импорта овощей и фруктов снизилась до 43 процентов в 2018 году с 64 процентов в 2013 году. В "Ленте" в 2018 году доля местных товаров в категории "свежие овощи и фрукты" составила более 22 процентов, увеличившись на шесть процентных пунктов к 2017 году.

Богатые полки своими силами

Помимо расширения сотрудничества с российскими поставщиками сети предпринимали и другие шаги по обеспечению ассортимента в магазинах. В частности, такими инструментами стали собственные торговые марки (СТМ) и развитие своего производства.

"Производство СТМ, программы поддержки отечественных производителей (в том числе поиск новых локальных поставщиков) и регулярные торгово-закупочные сессии сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" позволили увеличить доли российских товаров в некоторых группах в 2-3 раза", — сообщил РИА Новости представитель X5.