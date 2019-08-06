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РИА Новости

В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме

08:16, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг - РИА Новости. Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ведомство уточняет, что информация о возгорании поступила в экстренные службы в 1.16 (23.16 мск).
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"Как оказалось позже, данный дом является социальным и предназначен для постоянного проживания одиноких престарелых граждан, инвалидов, сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию, а также супружеских и семейных пар из указанной категории граждан", - пояснили в управлении МЧС.
Очаг возгорания пожарные обнаружили в квартире на первом этаже, в прихожей которой они нашли 82-летнюю женщину. С признаками отравления угарным газом ее госпитализировали в окружную больницу.
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"В результате произошедшего женщина скончалась в больнице... Огнеборцы спасли и вывели по лестничной клетке 30 человек, из них трое детей", - отметили в пресс-службе.
Пожар в пятиэтажке удалось ликвидировать менее чем за полчаса, огонь повредил кухню на площади 10 квадратных метров. Причина произошедшего и ущерб устанавливаются, добавили в МЧС.
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СалехардПроисшествия
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