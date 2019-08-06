Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 19 градусов тепла ожидаются во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, количество осадков не превысит 2 миллиметров. Температура воздуха днем в столице - плюс 17-19, в Подмосковье - плюс 15-20 градусов", - сообщил Синенков.