Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском

Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео

АЧИНСК (Красноярский край), 6 авг — РИА Новости. Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор, сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", — уточнил он.

По последним данным, детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, но еще есть угроза подрыва отдельных боеприпасов.

В поселке Каменка, который находится рядом с местом взрыва, серьезных разрушений нет, подчеркнул Булгаков.

"Я лично был на арсенале, посмотрел жилую зону, доехал до технической зоны и посмотрел все вопросы. Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте", — сказал генерал.



Как подчеркнул замминистра, пожар ликвидировали, очагов открытого горения нет.

Днем в понедельник на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.

Согласно последним данным, пострадали 12 человек, еще один числится пропавшим без вести.

В Ачинске и близлежащих районах сохраняется режим ЧС.