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РИА Новости

Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском

08:05, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
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АЧИНСК (Красноярский край), 6 авг — РИА Новости. Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор, сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", — уточнил он.

По последним данным, детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, но еще есть угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
5 августа, 17:18
Момент взрыва боеприпасов на военном складе под Ачинском попал на видео
В поселке Каменка, который находится рядом с местом взрыва, серьезных разрушений нет, подчеркнул Булгаков.

"Я лично был на арсенале, посмотрел жилую зону, доехал до технической зоны и посмотрел все вопросы. Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте", — сказал генерал.

Как подчеркнул замминистра, пожар ликвидировали, очагов открытого горения нет.
Днем в понедельник на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.
Согласно последним данным, пострадали 12 человек, еще один числится пропавшим без вести.
В Ачинске и близлежащих районах сохраняется режим ЧС.
Местные власти эвакуировали почти четыре тысячи местных жителей. Мэр города Илай Ахметов настоятельно порекомендовал не заходить в опасную зону.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
5 августа, 15:43
ЧП и взрывы на военных складах и полигонах в России в 2016-2019 годах
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ЧП на военном складе в Красноярском краеМинистерство обороны РФКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Ревизия чуть не успела доехать. -"Как жаль, как жаль, как же так... Мы вас так ждали." (но если по правде, не смешно)
6 августа, 09:09
iigor123-ermakov
34106015
Ну вот снова дали себе повод действовать грамотно и героически при ликвидации последствий ЧС.
6 августа, 08:53
ba-ev
7205223
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