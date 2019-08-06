Жители Ачинска возвращаются домой, несмотря на возможную опасность

"Режим ЧС в Ачинске сохраняется, горожанам не рекомендуются заходить за так называемую "Красную линию" - зону возможного риска... Я убедительно прошу, не рисковать. Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны! Лучше ушат грязи критики выслушать, чем потерять человека", - цитирует Ахметова пресс-служба.

По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр. Объявлен режим ЧС в Ачинске и двух районах.