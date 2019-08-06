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РИА Новости

Жители Ачинска возвращаются домой, несмотря на возможную опасность

07:42, 6 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Глава Ачинска Илай Ахметов заявил, что жители, эвакуированные после пожара и взрывов в воинской части из опасной зоны города, начали возвращаться в свои дома самовольно, сообщает пресс-служба мэрии.
Об этом мэр заявил на оперативном штабе города.
"Режим ЧС в Ачинске сохраняется, горожанам не рекомендуются заходить за так называемую "Красную линию" - зону возможного риска... Я убедительно прошу, не рисковать. Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны! Лучше ушат грязи критики выслушать, чем потерять человека", - цитирует Ахметова пресс-служба.
Мэр отметил, что "возможны провокации различных наглецов, прошу незамедлительно в таких случаях сообщать в органы внутренних дел и вызывать на место полицию".
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр. Объявлен режим ЧС в Ачинске и двух районах.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
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