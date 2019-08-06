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РИА Новости

Двух пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области прооперировали

07:40, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Семеро пострадавших в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Рязанской области доставлены в районные больницы, двоих человек прооперировали, они в состоянии средней тяжести, сообщила РИА Новости представитель региональной медицины катастроф.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в Сасовском районе Рязанской области возле населенного пункта Пичкиряево столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем, погибли шесть человек. Еще семеро пострадали, в том числе ребенок.
Представитель медицины катастроф подтвердила данные о шести погибших, детей среди них нет.
"Еще семь человек пострадали, из них ребенок 13 лет. Двоих госпитализировали в одну районную больницу, прооперировали, средней тяжести состояние. Пятерых - в другую районную больницу – пока идет работа, данных об их состоянии мы не получали", - прокомментировала собеседница.
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