Двух пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области прооперировали

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Семеро пострадавших в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Рязанской области доставлены в районные больницы, двоих человек прооперировали, они в состоянии средней тяжести, сообщила РИА Новости представитель региональной медицины катастроф.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в Сасовском районе Рязанской области возле населенного пункта Пичкиряево столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем, погибли шесть человек. Еще семеро пострадали, в том числе ребенок.
Представитель медицины катастроф подтвердила данные о шести погибших, детей среди них нет.
"Еще семь человек пострадали, из них ребенок 13 лет. Двоих госпитализировали в одну районную больницу, прооперировали, средней тяжести состояние. Пятерых - в другую районную больницу – пока идет работа, данных об их состоянии мы не получали", - прокомментировала собеседница.