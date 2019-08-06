Эксперты указали на опасность писем с предложениями отписаться от рассылок

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании: пользователям рассылают фишинговые письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок. Об этом сообщает портал Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании: пользователям рассылают фишинговые письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок. Об этом сообщает портал BleepingComputer

Темы писем могут быть различными: "Подтвердите запрос на отмену подписки" или "Чтобы прекратить получение электронных писем от нас, нажмите "Ответить" и дайте нам знать". Но в большинстве из них нет никаких указаний на то, от чего пользователь отказывается.

Предполагается, что если пользователь перейдет по ссылке, то тем самым подтвердит активность своего ящика. Таким образом мошенники формируют базы пользователей, которым затем рассылают фишинговые письма, а затем перепродают их другим рекламодателям.