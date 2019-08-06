Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T07:18Z
https://ria.ru/20190806/1557199972.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150843/63/1508436338_0:37:3076:1767_1036x0_80_0_0_61ba53ecfce0ffe3e43856f9b278230b.jpg
РИА Новости

Эксперты указали на опасность писем с предложениями отписаться от рассылок

07:18, 6 августа 2019
14105
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании: пользователям рассылают фишинговые письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок. Об этом сообщает портал BleepingComputer.
Темы писем могут быть различными: "Подтвердите запрос на отмену подписки" или "Чтобы прекратить получение электронных писем от нас, нажмите "Ответить" и дайте нам знать". Но в большинстве из них нет никаких указаний на то, от чего пользователь отказывается.
Предполагается, что если пользователь перейдет по ссылке, то тем самым подтвердит активность своего ящика. Таким образом мошенники формируют базы пользователей, которым затем рассылают фишинговые письма, а затем перепродают их другим рекламодателям.
Ранее эксперты отмечали, что фишинг — самый надежный метод заражения персональных компьютеров и мобильных устройств: по пересылаемым ссылкам переходят до 27 процентов пользователей, а если сообщение приходит от реальной компании или человека — то еще больше, до 33 процентов. Хакеры используют фишинг для взлома компьютеров и кражи через них денег.
Подросток за компьютером
24 января, 07:07
Более половины установленных компьютерных программ признали уязвимыми
5182627024
Обсудить 2
ТехнологииВ мире
Популярные комментарии
То ли рекламируете антивирус Касперского, то ли темы новостные закончились ... Ничего не сказали - какой-то словесный шум, мягко говоря, и не более.
6 августа, 08:19
aandy_1331
4000010
Рекомендуем
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
РИА
Новости
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Лента
новостей
Банковские карты
Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния