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РИА Новости

Стрелок в Дейтоне доработал оружие, чтобы обойти запрет на винтовки

06:54, 6 августа 2019
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© AP Photo / John MinchilloНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Оружие, из которого стрелок в американском городе Дейтон убил девять человек, было модифицировано, чтобы обойти действующий в штате запрет на штурмовые винтовки, заявил во вторник журналистам глава полиции города Ричард Бил.
Стрельба в Дейтоне произошла в ночь на воскресенье: 24-летний Коннор Беттс был почти сразу застрелен полицейскими, однако успел убить девять человек и ранить более 30. Его мотивы не установлены.
"Оно (оружие – ред.) было модифицировано, чтобы функционировать как винтовка и обойти любые законодательные запреты", - приводит слова Била телеканал CBS. При этом глава полиции не стал уточнять, как именно убийца доработал свое оружие. Бил лишь отметил, что все необходимые детали можно легально купить в интернете.
Американское законодательство считает пистолетом любое огнестрельное оружие без приклада, длина ствола которого не превышает 40 сантиметров, а само оружие в сборе не длиннее 66 сантиметров. Пользуясь этим, производители оружия выпускают образцы, внешне напоминающие, например, армейские винтовки AR-15, но юридически из-за особенностей конструкции являющиеся пистолетами. Такие изделия пользуются популярностью в штатах, где существуют ограничения на покупку штурмовых винтовок. Кроме того, продаются детали, позволяющие и дальше дорабатывать подобные "пистолеты". Судя по распространенным полицией фотографиям, Беттс использовал такое оружие. Также убийца оснастил его барабанным магазином на 100 патронов.
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