Стрелок в Дейтоне доработал оружие, чтобы обойти запрет на винтовки

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Оружие, из которого стрелок в американском городе Дейтон убил девять человек, было модифицировано, чтобы обойти действующий в штате запрет на штурмовые винтовки, заявил во вторник журналистам глава полиции города Ричард Бил.

Стрельба в Дейтоне произошла в ночь на воскресенье: 24-летний Коннор Беттс был почти сразу застрелен полицейскими, однако успел убить девять человек и ранить более 30. Его мотивы не установлены.

"Оно (оружие – ред.) было модифицировано, чтобы функционировать как винтовка и обойти любые законодательные запреты", - приводит слова Била телеканал CBS . При этом глава полиции не стал уточнять, как именно убийца доработал свое оружие. Бил лишь отметил, что все необходимые детали можно легально купить в интернете.