На складе под Ачинском прекратилась детонация пороховых зарядов

АЧИНСК, 6 авг – РИА Новости. На складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края прекратилась детонация зарядов, сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", — сказал он по итогам облета территории пожара.

Накануне около пяти часов вечера по местному времени на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка, произошел пожар, и начались взрывы.

В городе Ачинске и Ачинском и Назаровском районах ввели режим ЧС.

Местные власти начали эвакуировать жителей близлежащих деревень. Для них развернули пункты временного размещения в райцентре, а также в окрестных поселках.