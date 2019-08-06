На складе под Ачинском прекратилась детонация пороховых зарядов

АЧИНСК, 6 авг – РИА Новости. На складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края прекратилась детонация зарядов, сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", — сказал он по итогам облета территории пожара.
Накануне около пяти часов вечера по местному времени на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка, произошел пожар, и начались взрывы.
В городе Ачинске и Ачинском и Назаровском районах ввели режим ЧС.
Местные власти начали эвакуировать жителей близлежащих деревень. Для них развернули пункты временного размещения в райцентре, а также в окрестных поселках.
По последним данным, пострадали 12 человек. Пять пострадавших находятся в местной больнице, еще двух отправили бортом санавиации в Красноярск. Пять находится на амбулаторном лечении.