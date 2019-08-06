Роспотребнадзор не нашел радиации в зоне взрыва боеприпасов в Ачинске

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Роспотребнадзора по Красноярскому краю организовал мониторинг качества атмосферного воздуха в Ачинске после пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе, сообщается на сайте регионального ведомства.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр.
"Превышений гигиенических нормативов по содержанию: оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, хлора, сероводорода, взвешенных веществ, паров ртути, паров свинца в атмосферном воздухе не зарегистрировано. Радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям", - говорится в сообщении.