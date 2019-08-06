Спасатели выдвинулись в районы Приморья, где ждут тайфун "Франциско"

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей в связи с подходом к Приморью тайфуна "Франциско" выехала в несколько районов края, сообщает региональная администрация.
Ранее спасатели и синоптики предупредили о приближении к Приморью тайфуна "Франциско". Утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду, на реках возможен подъём уровня воды.
"По информации начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Романа Чурсина, спасательные подразделения переходят в режим повышенной готовности, а в Уссурийск, Лазовский и Хасанский районы направляется аэромобильная группировка в составе 40 человек... Также в Кавалеровский район выехала группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении.
Мельников поручил еще раз проверить готовность техники, аварийных бригад энергетиков, резервных источников электропитания и уделить внимание оповещению населения, особенно туристов на побережьях края.
По словам главы Приморгидромета Бориса Кубая, чьи слова приводятся в сообщении, наиболее сильные осадки 8 августа пройдут во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанском, Лазовском, Хасанском районах. Дожди вызовут быстрый подъем уровня малых рек. По словам синоптика, дожди разной интенсивности сохранятся в Приморье до конца недели.