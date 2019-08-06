Спасатели выдвинулись в районы Приморья, где ждут тайфун "Франциско"

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей в связи с подходом к Приморью тайфуна "Франциско" выехала в несколько районов края, сообщает региональная администрация.

Ранее спасатели и синоптики предупредили о приближении к Приморью тайфуна "Франциско". Утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду, на реках возможен подъём уровня воды.

"По информации начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Романа Чурсина, спасательные подразделения переходят в режим повышенной готовности, а в Уссурийск, Лазовский и Хасанский районы направляется аэромобильная группировка в составе 40 человек... Также в Кавалеровский район выехала группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении.

Мельников поручил еще раз проверить готовность техники, аварийных бригад энергетиков, резервных источников электропитания и уделить внимание оповещению населения, особенно туристов на побережьях края.