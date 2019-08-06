Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T05:38Z
https://ria.ru/20190806/1557199536.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155707/47/1557074788_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d9f11cbd5088ca9e8d4e71323ac1460c.jpg
РИА Новости

Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на волю

05:38, 6 августа 2019
2046
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 5 авг — РИА Новости. Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на волю, сообщил РИА Новости ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян.
Трех косаток 2 августа перевезли на машинах из бухты Средняя в Хабаровск. Там животных перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка, где снова перегрузили на машины и доставили на мыс Перовского.
Сегодня в 11:40 по местному времени (4:40 мск) косаток выпустили в море, рассказал Таргулян.

"Они сейчас плавают вместе, мы их снимаем с коптера. Какое-то время их будут сопровождать специалисты ВНИРО, оператор Greenpeace и эксперт Виктор Никифоров на катамаране", — добавил он.

По его словам, перед выпуском ветеринары осмотрели животных, взяли необходимые пробы, установили спутниковые метки. Косаток перегрузили в транспортировочную клеть и опустили в море. От плавучего вольера решили отказаться.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую, из трех косаток, — 16 июля.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
20 июня, 18:23
История "китовой тюрьмы"
История с "китовой тюрьмой" получила большой резонанс после того, как в октябре прошлого года Greenpeace заявил о подготовке незаконной продажи краснокнижных косаток из России в Китай. Животных содержали в бухте Средняя недалеко от Находки, где они страдали от холода. Началось разбирательство.
Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте содержалось 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года.
Позже суд на Сахалине признал, что белух и косаток вылавливали незаконно. После этого началась подготовка к их освобождению.
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
5 августа, 09:01
Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
11110212
Обсудить 0
GreenpeaceХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Белый медведь
Белые медведи на Чукотке вышли к людям с "опозданием" на месяц
РИА
Новости
Китайские юани
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Лента
новостей
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Сонливость на работе
Названы продукты, избавляющие от сонливости
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы
Банковские карты
Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
Диана Бледанс
СМИ: сестра Эвелины Бледанс вновь стала фигурантом уголовного дела
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Кибербезопасность
Эксперты указали на опасность писем с предложениями отписаться от рассылок
Мэр Москвы Сергей Собянин
Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния