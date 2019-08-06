Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на волю

Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019

ХАБАРОВСК, 5 авг — РИА Новости. Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на волю, сообщил РИА Новости ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян.

Трех косаток 2 августа перевезли на машинах из бухты Средняя в Хабаровск. Там животных перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка, где снова перегрузили на машины и доставили на мыс Перовского.

Сегодня в 11:40 по местному времени (4:40 мск) косаток выпустили в море, рассказал Таргулян.

"Они сейчас плавают вместе, мы их снимаем с коптера. Какое-то время их будут сопровождать специалисты ВНИРО, оператор Greenpeace и эксперт Виктор Никифоров на катамаране", — добавил он.

По его словам, перед выпуском ветеринары осмотрели животных, взяли необходимые пробы, установили спутниковые метки. Косаток перегрузили в транспортировочную клеть и опустили в море. От плавучего вольера решили отказаться.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую, из трех косаток, — 16 июля.

История с "китовой тюрьмой" получила большой резонанс после того, как в октябре прошлого года Greenpeace заявил о подготовке незаконной продажи краснокнижных косаток из России в Китай. Животных содержали в бухте Средняя недалеко от Находки, где они страдали от холода. Началось разбирательство.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте содержалось 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года.