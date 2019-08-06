Режим ЧС действует в Ачинске и двух районах, где горит склад с боеприпасами

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Режим ЧС в связи с пожаром и взрывами в воинской части введен в городе Ачинске и Ачинском и Назаровском районах, сообщил журналистам заместитель начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Николай Базаров.
Ранее администрация Ачинского района сообщала о введении ЧС на его территории.
"Губернатор... поручил региональному правительству... ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципальных звеньев... Ачинского, Назаровского районов и города Ачинска. Границами зоны чрезвычайной ситуации определены территория Ачинского района и города Ачинска", - сказал Базаров.
По его словам, глава региона поручил организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие органов власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Администрации Красноярска поручено проверить готовность пунктов временного размещения населения и наличие резервов материальных ресурсов на случай расширения зоны чрезвычайной ситуации и необходимости эвакуации города Ачинска и прилегающих населенных пунктов.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр.