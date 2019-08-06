Режим ЧС действует в Ачинске и двух районах, где горит склад с боеприпасами

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Режим ЧС в связи с пожаром и взрывами в воинской части введен в городе Ачинске и Ачинском и Назаровском районах, сообщил журналистам заместитель начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Николай Базаров.

По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр.