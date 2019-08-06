Мосгорсуд отменил решение об аресте счетов "Востокцемента"

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подготовила иск к Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала ГП. "Востокцемент" 21 июня сообщил, что ГП через суд наложила арест на расчетные счета ее предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиарда рублей. В компании опасались, что это приведет к проблемам в расчетах с клиентами и выплате зарплаты работникам. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил генпрокурору РФ Юрию Чайке письмо с просьбой разрешить ситуацию с арестом счетов.