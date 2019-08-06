В Индии пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме

По данным агентства, пожар вспыхнул в понедельник поздно вечером в районе Закер Нагар. Пожарным удалось спасти не менее 20 человек.

По словам главного врача больницы Holy Family, пять человек находятся в отделении реанимации, еще один пострадавший сейчас в педиатрическом отделении интенсивной терапии.