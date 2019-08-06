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РИА Новости

В Индии пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме

05:25, 6 августа 2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пять человек погибли и не менее 11 пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в столице Индии, сообщает агентство ANI со ссылкой на пожарную службу.
По данным агентства, пожар вспыхнул в понедельник поздно вечером в районе Закер Нагар. Пожарным удалось спасти не менее 20 человек.
По словам главного врача больницы Holy Family, пять человек находятся в отделении реанимации, еще один пострадавший сейчас в педиатрическом отделении интенсивной терапии.
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