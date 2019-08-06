Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском выросло до 12 человек

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Количество пострадавших при пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 12 человек, сообщили РИА Новости в ачинской межрайонной больнице.

По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр.

"Доставили в больницу 12-го пострадавшего. Это пожарный. У него баротравма. Решается вопрос о госпитализации", - сказал собеседник агентства.