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РИА Новости

Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском выросло до 12 человек

04:59, 6 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Количество пострадавших при пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 12 человек, сообщили РИА Новости в ачинской межрайонной больнице.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр.
"Доставили в больницу 12-го пострадавшего. Это пожарный. У него баротравма. Решается вопрос о госпитализации", - сказал собеседник агентства.
Ранее в лечебном учреждении сообщали, что в Ачинске на амбулаторном лечении пять человек, четыре в межрайонной больнице, двое направлены в Красноярск. Собеседник агентства уточнил, что все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
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