Замминистра обороны прибыл к месту пожара на военном складе под Ачинском

АЧИНСК, 6 авг – РИА Новости. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения (МТО) прибыл к месту пожара на складе пороховых зарядов в Ачинском районе Красноярского края.
"Замглавы военного ведомства прибыл к месту пожара", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
Под руководством генерала Булгакова оперативная группа проводит оценку обстановки.
"Организовано взаимодействие с МЧС, органами федеральной и муниципальной власти для принятия решения о применении необходимых сил и средств для локализации и тушения возгорания, а также ликвидации его последствий", - отметил Дмитрий Булгаков.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр.