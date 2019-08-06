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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы

04:20, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке американских активов властей Венесуэлы.

"Вся собственность и доли в собственности властей Венесуэлы, которые находятся в США или окажутся впоследствии в США, либо находятся или окажутся в дальнейшем в собственности или под контролем любого (физического или юридического. — Прим. ред.) лица из Соединенных Штатов, заблокированы", — говорится в заявлении Белого дома.

Под "властями Венесуэлы" подразумеваются государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, включая Центральный банк и национальную нефтегазовую компанию PDVSA, уточняется в документе.
Указ вступает в силу с 5 августа.
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Попытка переворота в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция предприняла попытку госпереворота в конце января. Тогда по стране прокатилась волна протестов против действующей власти, а лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства.
Этот шаг поддержали США и некоторые другие страны. Россия, Мексика, Китай, Турция, Индонезия и ряд других государств выступили в поддержку законного президента Николаса Мадуро.
Тогда же Вашингтон заблокировал активы PDVSA и запретил сделки с ней, лишив Венесуэлу более десяти миллиардов долларов, а Банк Англии отказался выдавать Каракасу его золотой запас.
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В конце апреля оппозиция снова попыталась совершить переворот. Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой Карлота и призвали армию и народ свергнуть Мадуро. Однако военные на призыв не откликнулись.
Третья попытка госпереворота в Венесуэле был предпринята в июне: министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили намеревалась организовать свержение и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.
Обстановка в стране остается напряженной, противостояние официального Каракаса и оппозиции, которую поддерживают США, продолжается.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеPDVSAВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Самому не смешно?Кто бы иронизировал,но только ни люди из РФ,которые каждый раз принося деньги в банки оставляют их там на свой страх и риск.
6 августа, 07:28
Ирина Вильямс
25100123
Хорошо бы нашим представителям блокировали счета недвижимость ,доходы от частного бизнеса. Может больше бы пришлось думать о стране, которой они помыкают
6 августа, 06:23
Александр Карпенко
34000111
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