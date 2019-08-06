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РИА Новости

В России ликвидировали 67 лесных пожаров за сутки

04:18, 6 августа 2019
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© РИА НовостиЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожары на площади 4 664 гектара удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за сутки 32 лесных пожаров площадью 10 838 гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 5 августа в России ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 4 664 гектара", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, на 00.00 мск 6 августа на территории России действовал 161 лесной пожар на площади 140 247 гектаров, которые активно тушили. Их наибольшее число отмечается в Иркутской области - 97 236 гектаров, что на 9 тысяч гектаров больше, чем в воскресенье. Также работы по активному тушению велись в Красноярском крае: там тушили 61 пожар на землях лесного фонда площадью более 37 тысяч гектаров - это на 4,2 тысячи гектаров больше, чем в воскресенье.
В ведомстве напомнили, что пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах РФ.
В четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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