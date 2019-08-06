В России ликвидировали 67 лесных пожаров за сутки

Согласно данным ведомства, на 00.00 мск 6 августа на территории России действовал 161 лесной пожар на площади 140 247 гектаров, которые активно тушили. Их наибольшее число отмечается в Иркутской области - 97 236 гектаров, что на 9 тысяч гектаров больше, чем в воскресенье. Также работы по активному тушению велись в Красноярском крае: там тушили 61 пожар на землях лесного фонда площадью более 37 тысяч гектаров - это на 4,2 тысячи гектаров больше, чем в воскресенье.