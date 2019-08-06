Число пострадавших от взрыва на складе под Ачинском выросло до 11 человек

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Количество пострадавших при пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 11 человек, сообщили РИА Новости в ачинской межрайонной больнице.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр.
"Доставили 11-го пострадавшего. Таким образом, в Ачинске на амбулаторном лечении пять человек, четыре в нашем лечебном учреждении, двое направлены в Красноярск", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.