Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 2,5 километра

"Во вторник днём по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Согласно спутниковым данным, пепловый шлейф распространился на 17 километров в северо-западном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.