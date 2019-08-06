Исследование: 18% россиян могли бы отказаться от должности из-за дресс-кода

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Восемнадцать процентов россиян могли бы отказаться от полностью устраивающей их работы из-за строгого дресс-кода, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

При этом 39% отметили, что точно согласились бы работу, даже если бы нужно было соблюдать строгий дресс-код, еще 30% сказали, что скорее согласились бы. При этом наиболее высока доля тех, кто точно не согласился бы (7%) или скорее не согласился бы (16%) на должность из-за строгого дресс-кода в возрастной группе 25-34 лет.

Доля сомневающихся или готовых отказаться от должности из-за дресс-кода наиболее велика в сферах информационных технологий, искусстве и медиа, а также маркетинге.

Согласно данным исследования, строгий дресс-код есть на работе у 11% опрошенных, еще 12% обязаны носить форму, выданную работодателем. Около 38% респондентов рассказали об отсутствии строгих требований, но наличии определенных правил в отношении одежды, 23% рассказали, что в отношении одежды нет четких правил, но она должна быть чистой и опрятной. О полном отсутствии дресс-кода заявили 14%.

Опрос показал, что правила одежды летом меняются более чем у четверти россиян (28%), работающих в фирмах, где есть требования к форме одежды. Наиболее высока доля сотрудников, которым приходится переодеваться по сезону, в автомобильном бизнесе, сфере безопасности, также их много среди рабочего персонала. Также 32% опрошенных рассказали, что у них бывают дни, свободные от дресс-кода, у 61% респондентов такие "выходные" отсутствуют.