Южнокорейские военные считают, что КНДР испытала запрещенные ракеты

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов". Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега.