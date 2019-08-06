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РИА Новости

Южнокорейские военные считают, что КНДР испытала запрещенные ракеты

04:05, 6 августа 2019
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© REUTERS / Kim Hong-JiСхема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019
© REUTERS / Kim Hong-Ji
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. В Сеуле считают, что КНДР утром вторника испытала баллистические ракеты малого радиуса действия, которые ей запрещает запускать Совбез ООН, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов". Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега.
"Национальное агентство разведки Республики Корея полагает, что были произведены пуски баллистических ракет малой дальности, так как летные характеристики схожи с теми, пуски которых были произведены 25 июля. Мы проводим детальный анализ", - приводит агентство слова военных.
По оценкам, дальность полета снарядов составила около 450 километров, а максимальная высота – 37 километров.
Совет национальной безопасности Южной Кореи заявлял, что КНДР провела 25 июля испытание нового вида баллистической ракеты малой дальности. В свою очередь КНДР заявила, что испытала новые "управляемые тактические ракеты" в знак предупреждения "милитаристам в Южной Корее". Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.
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