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РИА Новости

Северокорейские снаряды не достигли эксклюзивной экономической зоны Японии

03:52, 6 августа 2019
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© REUTERS / KCNAИспытания ракет в КНДР
Испытания ракет в КНДР
© REUTERS / KCNA
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Токио утверждает, что снаряды, которые в ночь на вторник выпустила Северная Корея, не достигли эксклюзивной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK.
Южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов". Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега.
"Подтверждено, что ракеты не достигли японской территории или эксклюзивной экономической зоны. В настоящее время прямой угрозы безопасности Японии нет", - цитирует телеканал представителей японских властей.
Министр обороны Японии Такэси Ивая в ходе пресс-конференции подчеркнул, что очередные пуски КНДР "являются серьезной угрозой и серьезным вызовом для страны".
Предыдущие пуски были произведены КНДР в ночь на 2 августа и расценивались Южной Кореей и Японией как испытание баллистических ракет малой дальности нового типа. Тогда оба снаряда пролетели около 220 километров, достигнув максимальной высоты в 25 километров.
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