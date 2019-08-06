В Москве назвали самый популярный сезон для проведения свадеб

Ранее телеканал RT сообщал со ссылкой на данные Минюста РФ, что в прошлом году в России самыми популярными месяцами для свадеб стали июль, август и сентябрь — в этот период поженились 377,4 тысячи пар россиян.

"Статистика за июнь-июль 2019 года показывает, что молодожены по-прежнему предпочитают проводить свадьбы в летние месяцы. С начала лета мы зарегистрировали уже почти 25 тысяч пар", - сказала Ефремова.

По ее словам, в прошлом году с июня по сентябрь столичные отделы ЗАГС регистрировали не менее 10 тысяч пар в месяц, а в августе было зарегистрировано 12 тысяч браков.