Минздрав назвал области с наибольшим числом врачей на человека

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Больше всего врачей на одного человека приходится на Чукотке, в Санкт-Петербурге и Северной Осетии, меньше всего – в Курганской и Псковской областях, а также в Чечне, следует из статистического сборника Минздрава России за 2018 год.