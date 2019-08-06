Минздрав назвал области с наибольшим числом врачей на человека

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Больше всего врачей на одного человека приходится на Чукотке, в Санкт-Петербурге и Северной Осетии, меньше всего – в Курганской и Псковской областях, а также в Чечне, следует из статистического сборника Минздрава России за 2018 год.
"Обеспеченность врачами на 10 тысяч соответствующего населения: Чукотский автономный округ – 65,5, Санкт-Петербург – 58,2, республика Северная Осетия – Алания – 54,2", - говорится в сборнике.
Меньше всего врачей на 10 тысяч населения приходится в Курганской области (24,2), Чечне (26,8) и Псковской области (27,1), уточняется в сборнике.
В среднем по России число врачей за последний год не изменилось существенно - 548,8 тысячи человек, отмечается в сборнике.