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РИА Новости

Valio вернула лидерство в продаже плавленых сыров в России

03:19, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроизводство плавленого сыра
Производство плавленого сыра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Производство плавленого сыра. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 авг — РИА Новости. Крупнейший экспортер продуктов питания из Финляндии компания Valio вернула лидерство в продаже плавленых сыров на российском рынке после введения продэмбарго, рассказали РИА Новости в пресс-службе производителя.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Компания смогла значительно локализовать производство продукции: до эмбарго более 90% ассортимента поставлялось из Финляндии, тогда как сейчас большая часть продуктов производится в России: на собственном заводе в Московской области и на семи производственных площадках партнеров. Объем собственного производства Valio в Подмосковье только за 2018 год вырос на 14%", — подчеркнул производитель.

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В ключевых для себя категориях Valio вернула лидерство. Один из основных и самых популярных брендов Valio в России — плавленый сыр Viola — лидер рынка Москвы и Санкт-Петербурга в денежном и объемном выражении в сегментах плавленых сыров в "ваннах" и в "треугольниках".

"Возвращение к объемам, которые были до эмбарго, — задача, требующая многих лет работы компании, чей основной бизнес был построен на импорте продукции, но Valio имеет все возможности к тому, чтобы достичь этих показателей. За прошедшие с момента введения эмбарго пять лет Valio в России стремительно развивалась по всем показателям. Российское подразделение вернулось к темпам роста, предшествовавшим эмбарго, — в 2017 году его оборот вырос на 14%. Аналогичный результат компания показала в 2013 году. В 2018 году оборот вырос еще на 11%", — отметили в компании.

Valio — крупнейший экспортер (25%) продуктов питания Финляндии. Основана в 1905 году. Компания принадлежит 17 молочным кооперативам и управляется генеральным директором Анниккой Хурме. Имеет дочерние компании в России, Швеции, Прибалтике, США и Китае. Чистый объем продаж в 2018 году составил 1,7 миллиарда евро. Продукты компании продаются в 60 странах мира.
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