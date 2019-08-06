Valio вернула лидерство в продаже плавленых сыров в России

"Возвращение к объемам, которые были до эмбарго, — задача, требующая многих лет работы компании, чей основной бизнес был построен на импорте продукции, но Valio имеет все возможности к тому, чтобы достичь этих показателей. За прошедшие с момента введения эмбарго пять лет Valio в России стремительно развивалась по всем показателям. Российское подразделение вернулось к темпам роста, предшествовавшим эмбарго, — в 2017 году его оборот вырос на 14%. Аналогичный результат компания показала в 2013 году. В 2018 году оборот вырос еще на 11%", — отметили в компании.