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РИА Новости

Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году

03:05, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКапустин Яр
Капустин Яр
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Капустин Яр. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Полигон Капустин Яр принадлежит министерству обороны РФ. В настоящее время на полигоне испытываются оборонительные и наступательные системы вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ.
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р. Территории, которые занимали объекты, будут рекультивированы.
Работы выполняются НПО машиностроения по контракту с Роскосмосом. Стоимость работ составляет около 187 миллионов рублей.
С 1961 по 2008 годы с полигона Капустин Яр был осуществлен 101 космический пуск ракет с 106 космическими аппаратами. При этом с площадки 107 в космос стартовало 27 ракет "Космос-3М" и К65М-Р.
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КосмосКапустин Яр (космодром)Астраханская областьРИА Наука
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